O Dia Internacional da Mulher foi celebrado a nível Nacional nas filiais de Pretória, Joanesburgo e Cidade do Cabo.

O Dia Internacional da Mulher ainda faz sentido ser celebrado na África do Sul, país que continua a lidar com taxas altíssimas de violência baseada no género (VBG) com o governo a tentar pôr em prática um Plano de Ação e Resposta de Emergência sobre VBG e feminicídio com a Lei do Conselho Nacional sobre VBG prestes a entrar em vigor e a ser implementada.

A Liga da Mulher Portuguesa na África do Sul, através de ações de suporte de modo a suavizar o sofrimento, especialmente, daquelas mulheres mais fragilizadas por coação emocional, maus-tratos, abandono por parte dos maridos e parceiros e até nalguns casos filhos.

A Liga da Mulher Portuguesa na África do Sul está ciente dos perigos a que são expostas as mulheres neste país onde em cada seis dias uma mulher é assassinada pelo seu companheiro.

Ação da Liga da Mulher Portuguesa da África do Sul

Os eventos para angariação de fundos só são possíveis durante o dia pois a noite representa maior perigosidade para quem transita nas estradas da África do Sul transformadas em alçapões da morte.

Manuela Calado presidente da filial de Pretória disse que o dia internacional da mulher assumiu uma nova dimensão global para as mulheres nos países desenvolvidos e em desenvolvimento e que o crescente movimento e fortalecido por quatro conferências globais da Nações Unidas, em prol da igualdade ajudaram a fazer

a comemoração um ponto para construir apoios pelos direitos das mulheres e pela participação nas arenas da política e da economia.

Celebrámos o Dia Internacional da Mulher como nos EUA e Europa, mas também celebramos o nosso dia a 4 de agosto com a nossa muito especial história e as nossas muito especiais mulheres, e evocando assim a data histórica de 9 de agosto 1956 quando mais de 20.000 mulheres de todo o país e de todas as raças marcharam para o Union Buildings em Pretória para apresentar uma petição ao então primeiro ministro JG Strydom onde entoaram “wathint abafazi, wathint imboko “ que significa “ bates numa mulher, bates numa rocha”.

A atividade da Liga da Mulher Portuguesa na África do Sul tem merecido os melhores encómios pela sua atividade em prol das mulheres lusas na África do Sul como foi de José Cesário na semana passada e das autoridades diplomáticas portuguesas do adido social.