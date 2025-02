Cônsul-geral de Portugal reuniu-se com a presidente da Assembleia Municipal de Joanesburgo

O Cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo, Afonso Laginha, foi recebido, ontem, em audiência de cortesia, pela presidente da Assembleia Municipal da cidade de Joanesburgo. Nobuhle Mthembu, em Braamfontein, Joanesburgo.

Na ocasião, a presidente da Assembleia Municipal, fez-se acompanhar pelo seu chefe de gabinete e pelo assessor com o pelouro das relações internacionais e ainda por um elemento do protocolo do Município.

Segundo apurou o JM, o encontro, no qual Afonso Laginha participou acompanhado pela Chanceler Adalberta Coimbra, serviu para conhecer melhor o trabalho da Assembleia bem com as prioridades de Nobuhle Mthembu no exercício do mandato iniciado em outubro do ano passado.

A audiência serviu também para debater assuntos de interesse comum, reforçar o relacionamento institucional com o Consulado-Geral e discutir áreas de colaboração.

O contributo e apoio da comunidade portuguesa no desenvolvimento e prosperidade da cidade, bem como a imagem muito positiva dos portugueses em Joanesburgo, foram mensagens acentuadas pela governante sul-africana, que se revelou familiarizada e conhecedora da presença lusa no país.

O Cônsul-Geral deverá, em breve, reunir-se com o Mayor da edilidade, com o intuito de continuar a estreitar laços com as principais instituições da maior cidade da África do Sul e para promover e valorizar a presença da comunidade portuguesa.