Apesar de o Congresso se realizar na Cidade do Cabo e das inúmeras mensagens de felicitações dirigidas ao compadre-presidente da Academia desta cidade, convenhamos que a organização do evento foi da total responsabilidade da Academia de Joanesburgo (mãe) que decorreu sobre a orientação do Compadre-presidente Rogério Nascimento.

O JM apurou as conclusões e aprovação das propostas apresentadas no decurso dos trabalhos do 51º Congresso Mundial das Academias que foram as seguintes:

- Aprovada por unanimidade a candidatura da Academia da Serra da Estrela para organizar o Congresso Mundial de 2025. Data definida: semana 10 ou 17 de outubro.

- Aprovação por unanimidade da proposta de abertura de uma nova Academia em Bucareste (Roménia).

- Aprovação por unanimidade da proposta da Madeira para entrega da primeira Medalha de Mérito a Leonel Canha, autor do hino das Academias. Entrega no dia 10 de junho de 2025.