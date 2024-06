Comunidade portuguesa anseia por nova era política na África do Sul (com fotos)

A África do Sul encontra-se num momento de transe e também de grande ansiedade face ao início de uma nova era marcada pelo pluralismo político. Um desejo antigo, e que muitos espera vir a ser uma realidade bem enraizada.

A era do nacionalismo maioritário está em vias de extinção e, com isso, carrega uma mudança de paradigma devedora à autoria do próprio povo, através do voto em eleições livres e justas, como também civilizadas e pacíficas. Atualmente, e apesar de negociações difíceis, tudo indica que a formação de um Governo de Unidade Nacional (GNU, na sigla em inglês) vai mesmo acontecer. Pelo menos é o desfecho que toda a nação sul-africana aguarda com grande expectativa.

A expressão ‘Governo de Coligação’, sem dramatizações e após infatigáveis conversações, foi alterada para ‘Governo de Unidade Nacional’, um bom sinal que se traduz num impulso de pacifismo que permitirá a resolução de diferenças e conflitos. A comunidade portuguesa radicada na África do Sul vive esta transe com ânsia e um misto de dúvida e esperança, que assenta no desejo de que algo viável e positivo vai materializar-se, a avaliar pelos depoimentos colhidos pelo JM.