O primeiro espaço público da cidade canadiana de Toronto dedicado à comunidade açoriana - o “Azores Parkette” — foi inaugurado no sábado no coração do bairro de Little Portugal.

Localizado na intersecção da Dundas Street West com a Beaconsfield Avenue, o parque urbano celebra a história e o contributo dos imigrantes oriundos dos Açores para o Canadá.

“Este é um dia de grande emoção. Estamos a registar a nossa açorianidade permanentemente nesta cidade”, afirmou à Lusa Matthew Correia, conselheiro da Diáspora Açoriana e um dos principais promotores do projeto.

“É o primeiro espaço público dedicado aos Açores, à nossa história de imigração, um tributo aos nossos pioneiros”, sublinhou.

O parque inclui elementos simbólicos como hortênsias, bancos de reflexão e duas obras artísticas da açoriana Andreia Sousa, natural de Vila Franca do Campo, em São Miguel.

A artista reimaginou a pintura “Os Emigrantes”, de Domingos Rebelo, criando uma instalação que representa o percurso entre Ponta Delgada e o Canadá.