O almoço de hoje da Academia do Bacalhau de Joanesburgo, contou com a presença de algumas dezenas de compadres e comadres e serviu para dar as boas-vindas a Paulo Valor, Adido Social da Embaixada de Portugal em Joanesburgo, onde assumiu funções recentemente.

Na ausência do compadre-presidente, que se encontra ainda em Portugal por motivos de saúde, Paulo Valor recebeu os cumprimentos de boas-vindas por parte do compadre vice-presidente Vasco de Abreu e da secretária Sandra Nascimento, com o tradicional ‘Gavião de Penacho’.

Durante o repasto, Vasco de Abreu justificou a ausência de Rogério Nascimento e aproveitou o ensejo para manifestar o agrado pela presença de Paulo Valor e para apontar os planos de atividade da Academia para os próximos meses, anunciando a inauguração no próximo dia 5 de abril de uma Academia do Bacalhau na cidade de Bucareste, Roménia.

Em seguida usou da palavra Paulo Valor que começou por elogiar o trabalho das Academias pois é conhecedor da obra das academias desde há muitos anos, quer em Portugal quer por força das visitas que fez à África do Sul, anteriormente.

Paulo Valor fez alusão ao que lhe disse o falecido compadre João Carreira, que na África o Sul existe uma comunidade portuguesa que não são emigrantes mas sim de refugiados, de pessoas que foram forçadas a vir para este país devido ao desligar da guerra a partir de Lisboa e que se viram forçadas a vir para aqui em situação de grande fragilidade.

“Sei que a Academia do Bacalhau desempenha um papel importantíssimo para a união e bem-estar dos portugueses e apesar das muitas dificuldades continua a ter um papel importante com uma capacidade extraordinária de captar e continuar a promover o encontro de portugueses, e isso é fenomenal”, disse.

Foi mencionada parte do conteúdo sobre a reunião no passado dia 10 de fevereiro sobre a atual situação e o futuro das associações portuguesas na África do Sul na área de Joanesburgo, onde cada instituição continua, apesar de muitas dificuldades, a ter a capacidade de captar e promover encontros entre portugueses, o que é extraordinário.

A solução passaria como existe na Venezuela, onde dois clubes são os locais onde toda a gente se encontra e era engraçado que isso acontecesse aqui. Pode ser um sítio onde as associações e clubes não deixariam de existir.

Disponibilizou-se para assistir a esta iniciativa dentro dos moldes que a sua posição de Adido lhe confere para coadjuvar a concretizar esta ideia se houver alguém que queira levar por diante esta iniciativa.

O JM sabe da intenção para a criação de um “Clube Único” desde há muito tempo tendo sido alvitrada e amplamente discutida nunca tendo chegado a bom termo, em parte, devido a algumas más vontades e aversão à ideia mas também pelo muito bairrismo.

A concretizar-se, certamente, beneficiaria e dignificaria o associativismo português, assim como a própria comunidade que constitui um dos maiores pólos da Diáspora Portuguesa no Mundo.

A vida associativa portuguesa já conheceu dias melhores, vivenciou uma expressão significativa na África do Sul, com dezenas de clubes e associações que desenvolveram atividades de cariz desportivo, cultural, recreativo e social.

A sugestão de Fernando Valor foi considerada válida pela maioria de comadres e compadres presentes no convívio quinzenal, deu origem depois a uma abrangente troca de opiniões entre alguns dos presentes.

Pela primeira vez na história da Academia uma mulher foi “o carrasco”, Matilde de Abreu que desempenhou bem o seu papel a avaliar pelo montante angariado em “multas “que tiveram de ser pagas por compadres e comadres cujo destino é para apoiar principalmente o Lar de Terceira Idade, Rainha Santa Isabel em Albertskroon que tem sido o maior beneficiário das atividades e trabalho de solidariedade da Academia do Bacalhau Mãe.

Antes de terminar o almoço, Sandra Nascimento comadre-secretária da Academia e Vasco Abreu compadre vice-presidente fizeram a entrega a Paulo Valor de um diploma de compadre da Academia do Bacalhau Mãe.