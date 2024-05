Bom dia!

A coletividade nacionalista confia que o Tribunal Arbitral do Desporto vai decidir a seu favor no recurso apresentado pela utilização irregular de um jogador do Leixões. Processo já custou mais de 6 mil euros ao clube, mas pode valer dois pontos e o comando da II Liga.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o AVS que vence e deixa Marítimo mais distante.

Quanto à Liga dos Campeões, tudo em aberto para Madrid.

Saiba ainda que candidaturas para apoios ao desporto abrem hoje e que trio madeirense entra em ação nos nacionais de andebol.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!