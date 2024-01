Torneio Porto Santo Fut’24 anuncia Academia de Futsal do Sporting de Vila Real

O Torneio Porto Santo Fut’24, evento que decorre de 10 a 13 de fevereiro, já começou a anunciar as equipas que irão compor a prova.

A organização confirmou hoje a primeira equipa de fora da Região, a Academia de Futsal do Sporting de Vila Real & Académico Alves Roçadas.

Antes, os conjuntos do Sporting Club do Porto Santo, Clube Sport Juventude de Gaula e Associação Desportiva de Machico já tinham sido confirmados.

O evento, destinado às camadas de formação, é organizado pela Associação de Promoção de Eventos e Organizações Desportivas da Madeira (APEODM) em parceria com o Sporting Clube do Porto Santo.

Os jogos de futebol serão disputados por equipas do escalão de infantis (sub-13) no Complexo Desportivo José Lino Pestana, num total de 16 Equipas.

O futsal terá, além dos infantis, os benjamins (sub-11) e os jogos vão ter lugar no Pavilhão do Sporting Clube do Porto Santo e no Pavilhão Multiusos de Porto Santo, num total de 32 equipas (16 por escalão).