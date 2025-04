Termina amanhã a edição 2025 do histórico Torneio de Futebol do 1.º de Maio, da Calheta.

Esta é uma prova que movimenta centenas no apoio às oito equipas das freguesias e evidencia o “forte ADN que tem o desporto” no concelho, como assegura o vereador Aleixo Abreu, ao JM.

A autarquia e o parceiro JM lançam uma revista sobre o evento no dia de todas as decisões.

Já na Liga dos Campeões, o PSG venceu ontem o Arsenal por uma bola a zero e já começa a espreitar a final.

“João Machado pedalou para a vitória na Taça de Portugal”; “Zé Vítor agradecido com época “acima do esperado””; e “150 crianças animaram pavilhão maritimista” também são destaques da secção do Desporto de hoje do JM.