O Estádio da Luz pode coroar o novo campeão nacional. E apesar dos holofotes estarem centrados no dérbi lisboeta de sábado, há outras lutas que aquecem o sprint final do campeonato. A qualificação para as provas europeias e a manutenção estão ainda em aberto.

A Capa Desportiva do sei Jornal destaca ainda a Liga dos Campeões. Jogo de loucos dá passagem ao Inter. A formação italiana bateu o Barcelona por 4-3, após prolongamento.

Por cá, João Aurélio diz que permanência do Nacional na I Liga “foi mérito nosso” e no Marítimo negócio com investidores colombianos em bom ritmo. Continuidade de Ivo Vieira é o objetivo.

