O defesa madeirense Tiago Caires, que representa o FC Porto, voltou a ser chamado aos trabalhos da Seleção Nacional Sub-15 de futebol.

Depois de já ter cumprido três internacionalizações neste escalão, o jovem central madeirense vai estar presente na VII edição do torneio internacional Vlatko Markovic, na Croácia, entre os dias 13 e 18 de maio.

Esta convocatória do selecionador João Santos tornou-se mediática devido à chamada do avançado, Cristiano Ronaldo Júnior, do Al Nassr, filho do madeirense Cristiano Ronaldo.

Portugal tem agendadas quatro partidas, diante do Japão, em 13 de maio, Grécia (14) e Inglaterra (16), sendo que o quarto e último desafio está marcado para o dia 18, ainda com adversário por definir.