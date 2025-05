Ténis de mesa: Leonor Gomes do ‘São Roque’ campeã nacional sub 15

A mesatenista Leonor Gomes, do Clube Desportivo São Roque, sagrou-se este fim de semana campeã sub 15, no Campeonato Nacional de Singulares (sub 11 e sub 15).

As provas decorreram este sábado e domingo, em Viseu.

Da parte do ‘São Roque’ estiveram em prova, para além de Leonor Gomes, os atletas Salvador Freitas, Tiago Morais e Gustavo Vieira.