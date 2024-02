Taça de Portugal de futsal: Ferreira do Zêzere é o próximo adversário do Marítimo

Decorreu esta quarta-feira o sorteio da 5.ª eliminatória e da Final Eight da Taça de Portugal de futsal.

O adversário do Marítimo na 5.ª eliminatória é o primodivisionário Ferreira do Zêzere, em partida agendada para o primeiro fim de semana de março. Refira-se que o opositor ribatejano conta com o madeirense Marco Gomes nas sua fileiras, ala, de 23 anos, que representou os verde-rubros até novembro.

Os Marítimo ocupam atualmente o 3.º lugar da Fase de Campeão da II Divisão, após dois jogos, ao passo que o Ferreira do Zêzere é o 5.º classificado da I Divisão, após 13 jogos.

Se ultrapassar esta 5.ª eliminatória, equivalente aos oitavos de final, o Marítimo marcará presença pela segunda vez na história na Final Eight, que se disputa em Sines, entre 27 e 30 de março. Portimonense ou Caxinas são os adversários possíveis dos insulares caso atinjam os quartos de final.

Recorde-se que o Marítimo já deixou pelo caminho na prova Os Patos (3-2), FC Azeméis (1-3) e Macedense (1-2).

Confira abaixo o alinhamento da reta final da Taça de Portugal de Futsal.

5ª Eliminatória

Nº1: Sporting x Benfica

Nº2: Torreense x Braga

Nº3: AMSAC x Leões Porto Salvo

Nº4: Marítimo x Ferreira do Zêzere

Nº5: Rio Ave x Barbarense

Nº6: Modicus x Dínamo Sanjoanense

Nº7: Portimonense x Caxinas

Nº8: Belenenses x Nogueiró Tenões

FINAL EIGHT

Quartos-de-final:

Nº1.1: Nº3 x Nº6

Nº1.2: Nº8 x Nº1

Nº1.3: Nº5 x Nº2

Nº1.4: Nº4 x Nº7

Meias-finais:

Nº2.1: Nº1.1 x Nº1.2

Nº2.2: Nº1.4 x Nº1.3

Final:

Nº2.1 x Nº2.2