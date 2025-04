Um hat-trick do avançado sueco empurrou o líder Sporting para uma vitória tranquila (3-1) na receção ao Moreirense. Hoje, as atenções centram-se na visita do Benfica a Guimarães.

Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM, onde em destaque está também um génio à solta no Dragão. Rodrigo Mora, com dois golos de belo efeito, sentenciou o triunfo (2-1) do FC Porto sobre o Famalicão.

Ainda no futebol, Cristiano Ronaldo ficou em branco na derrota do Al Nassr e o Nacional pode fazer a festa hoje. Os alvinegros precisam de vencer o Gil Vicente e esperar pelo desaire do AFS, mas Tiago Margarido retira pressão da equipa.

Leia mais sobre estes e outros assuntos, na edição deste sábado do seu JM.