A nova sede do Sporting Clube da Madeira tem a sua inauguração agendada para amanhã, quinta-feira, 13 de março, às 11h00, a qual irá ter a presença de várias personalidades e entidades oficiais da Região.

Confirmaram presença na cerimónia oficial de inauguração da sede: o presidente do Governo Regional, o presidente da Associação de Futebol da Madeira, Dolores Aveiro, a vereadora da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro do Desporto e o presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, entre outros convidados.

O Sporting Clube da Madeira, fundado em 9 de junho de 1934, passará a ter um novo espaço, o qual representa “mais uma etapa na estratégia de consolidação do Sporting Clube da Madeira no panorama desportivo regional com grande enfoque no futebol de formação, futebol sénior masculino e feminino, bem como no futsal masculino e feminino”, enaltece o clube em nota de imprensa. Assim, acrescenta, brevemente serão revelados mais detalhes sobre a dinâmica que o clube pretende implementar para o espaço, nomeadamente no que se refere à venda de merchandising, quer do próprio clube, quer do Sporting Clube Portugal, bem como a possibilidade de os sócios poderem assistir aos jogos do Sporting CP, entre outras novidades.