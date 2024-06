O Sporting Clube da Madeira comemora, no dia 9 de junho, 90 anos de história ao serviço do desporto. Em nota de imprensa, o organismo revela que a A Kelme Portugal decidiu criar uma camisola especial comemorativa do 90° aniversário.

“Esta camisola representa, pela sua identidade e ligação ao Sporting Clube de Portugal, uma homenagem do clube ao regresso às provas oficiais do futebol regional”, lê-se na missiva, que sublinha que também representa “a integração das mulheres no mundo do futebol, e o respeito do clube pela igualdade de género, através das equipas de futebol feminino e futsal feminino, criadas simultaneamente e ao mesmo tempo que as equipas masculinas do clube de futebol e futsal, no início da época desportiva 2023/2024, que agora termina”.

O clube na Madeira adianta ainda que “quem adquirir esta camisola vai ter a oportunidade de ver a sigla 90 anos ao centro da camisola, ladeado pelo emblema do clube bordado no lado esquerdo do peito. As listas verdes e brancas, o pormenor da gola fechada, o cordel e o brasão, recordam um dos primeiros equipamentos utilizados pelo clube, que foi fundado como filial do Sporting Clube de Portugal, em homenagem à casa mãe.

Além disso, as camisolas oferecerem a possibilidade de serem personalizadas, sendo que serão numeradas de 01 a 90, o que irá garantir exclusividade a quem as adquirir, em função dos 90 anos do clube”.