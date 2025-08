O italiano Simone Campedelli foi o piloto mais rápido no ‘super especial’ da Avenida do Mar, classificativa que dá início ao Rali da Madeira, repetindo assim a entrada forte do ano passado.

O piloto do Škoda Fabia RS Rally2 foi o mais rápido a completar o traçado de 2,18 quilómetros, com um tempo de 1:34.9, e é o primeiro líder da 66.ª edição da prova rainha do automobilismo madeirense, à semelhança do que já acontecera no Rali Vinho Madeira 2024.

Armindo Araújo fez o segundo melhor tempo, com Kris Meeke a fechar o pódio desta primeira classificativa.