A Sérvia e a Eslovénia empataram a uma bola no primeiro jogo do dia de hoje do Europeu.

Na segunda ronda do Grupo C, a formação eslovena colocou-se em vantagem com um golo de Karnicnik, ao minuto 69. A Sérvia viria a empatar, com golo de Jovic, ao minuto 90+5’.

A Eslovénia totaliza dois pontos, enquanto a Sérvia está no fundo da tabela com apenas um.