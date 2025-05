A seleção portuguesa de futebol feminino deverá chegar à Madeira no próximo domingo, pelas 14h00, num voo proveniente de Inglaterra, onde hoje joga com a equipa local.

A equipa das ‘Quinas’, recorde-se, defronta a congénere da Bélgica no dia 3 de junho, no Estádio do Marítimo, em jogo da última jornada do Grupo 3A da Liga das Nações.