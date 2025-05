O Santa Clara conquistou a última vaga de acesso às competições europeias, ao vencer o Farense, em Faro, por 2-1.

Com este resultado, o Farense acabou por não evitar a despromoção automática ao segundo escalão. O Boavista, que foi goleado em Arouca, por 4-1, terminou no último posto e também desce.

Já o AFS, apesar do desaire caseiro frente ao Moreirense, por 3-0, tem ainda oportunidade de se salvar. Mas terá de medir forças frente ao Vizela do madeirense Fábio Pereira no play-off.