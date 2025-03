E se lhe dissessem que no sábado, 15 de março, a partir das 8h00, vai haver uma corrida na ilha da Madeira, que se sabe quando começa e não quando termina?

O desporto madeirense terá uma nova história a contar, isto porque irá decorrer a Madeira Backyard Ultra, organizada pelo Clube Escola do Estreito – Madeira com o apoio institucional da Câmara Municipal de Machico. Uma prova de resistência, num circuito de 6706 metros, com base no Parque Desportivo de Água de Pena, e que tem de ser completado em uma hora.

A particularidade é que a corrida reinicia a cada hora, até só haver um atleta em prova, que se irá consagrar o vencedor, o mais resistente, o mais resiliente.

“’Parece fácil até deixar de ser’ é o mote a uma prova onde parece simples completar a distância em uma hora, mas quanto tempo/voltas irão aguentar os 91 atletas inscritos? São livres de escolher o seu ritmo, ou seja, se por exemplo completarem o circuito em 45 minutos, terão 15 minutos para comer, wc, trocar de roupa, dormir, entre outros. Ou seja, é o tempo que ganham em cada volta/hora, que lhes irá proporcionar o único descanso possível, até desistirem ou serem o último atleta em prova, logo o vencedor”, explica a organização, através de um comunicado enviado à redação.

Como referência, o recorde nacional é de 43 voltas/horas e o mundial de 110 voltas/horas.

Este conceito de corrida originário nos EUA, teve início em 2011, e neste momento com um crescimento exponencial em Portugal, onde existe um circuito de 13 provas. Da região temos como histórico, a presença de Sérgio Catarino (CEE-M) em 2022 e Zequiel Freitas (CCD CMF) em 2024, na Seleção Portuguesa que competiu no Mundial de Seleções. Cada um deles também soma uma vitória no referido circuito nacional, Zequiel Freitas em Braga e Sérgio Catarino em Lisboa. Este último, no dia 1 de março de 2025 ficou em 2.º lugar no circuito de Toucinhos – Ourém, após 32 horas de corrida interrupta e cerca de 214 km percorridos.

“Tudo bons motivos para aproveitar uma visita ao centro do evento para ver de perto um verdadeiro teste à resistência humana, tanto sábado, ou domingo e quem sabe segunda-feira, será que ainda haverá alguém em prova?”, remata.