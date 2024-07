Rui Alves fechou com jogadores brasileiros

De uma assentada só, são três médios que vão reforçar ao Nacional e que vêm todos do mercado brasileiro.

Os três futebolistas vêm por empréstimo com o Nacional que fica com opção de compra de todos. São também reforços com um nome mais sólido no futebol brasileiro, com credenciais e que deverão por isso, serem reforços para terem grande utilização nos alvinegros.

O Nacional, já se sabia, tinha fechado com Daniel Penha, do Atlético, mas também são reforços Carlos Alberto do Botafogo e ainda Garcia, do Palmeiras.

Os três reforçam nos próximos dias os alvinegros. Todos foram confirmados por Rui Alves.