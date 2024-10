O treinador do Sporting, Rúben Amorim, prometeu hoje dar explicações sobre a sua possível saída para o Manchester United, da I Liga inglesa de futebol, na sexta-feira, mas negou a existência de “paz podre” no clube.

“Vamos deixar isso para o fim do jogo” contra o Estrela da Amadora. “Prometo que no fim do jogo irei falar sobre isso, mas, ao estarmos a falar agora, é mais uma desestabilização para o plantel”, afirmou o treinador, em Alcochete, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da I Liga portuguesa.

Numa sala de imprensa da Academia Cristiano Ronaldo invulgarmente preenchida, incluindo com alguns jornalistas de Inglaterra, o técnico recusou sempre falar sobre o futuro, alegando que “o foco está no jogo” de sexta-feira, mas assegurou que a sua relação com o presidente, Frederico Varandas, se mantém intacta.

“Muito boa [a relação com o presidente] e amanhã também vai ficar esclarecido. Não há guerra nenhuma, muito menos paz podre, porque também não faz parte do nosso feitio, quer do meu, quer do presidente”, esclareceu.

Sem se deter, aproveitou também para negar que tenha havido uma revolta do plantel, apesar de ter afirmado que sentiu os jogadores “diferentes” assim que começaram a sair as primeiras notícias sobre a sua possível saída rumo aos ‘red devils’.

“Sou sincero quando digo que não estavam normais, mas não houve claramente revolta nenhuma, nem precisei que o Morten [Hjulmand] segurasse os colegas, porque eu trato dos meus problemas”, atalhou.

Depois, questionado sobre se Frederico Varandas está a fazer tudo para retardar a sua saída, deixou escapar que o presidente “está a defender os direitos do clube”.

Sobre João Pereira, que tem sido apontado como o seu provável sucessor, admitiu que o técnico da equipa secundária do Sporting “está preparado para outros voos” e justificou a opinião com a “qualidade que os jogadores demonstram fisicamente e taticamente” quando são chamados à equipa principal.

“O João Pereira está preparado para outros voos. Foi jogador de grandes clubes, tem muita maturidade, muita personalidade. Não estou a dizer nada, estou a dizer apenas que, na minha opinião, o João Pereira está preparado para qualquer coisa”, concluiu o treinador ‘leonino’.

Rúben Amorim falou à imprensa na antevisão do encontro com o Estrela da Amadora, da 10.ª jornada I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:15 de sexta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O Sporting confirmou, na terça-feira, o interesse do Manchester United na contratação de Rúben Amorim pelos 10 milhões de euros (ME) da cláusula de rescisão do treinador, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).