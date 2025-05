Bom dia!

Em final de contrato no Al Nassr, multiplicam-se as notícias a dar conta da saída do madeirense para emblemas que vão participar no Mundial de Clubes. Ronaldo parece ter portas abertas no Brasil, EUA e México.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Conference League. Bétis e Chelsea discutem último troféu europeu.

Por cá, Rui Alves rejeita domínio do investidor no Nacional e Carlos Daniel a caminho da renovação no Marítimo.

Já na canoagem, destaque para Bernardo Pereira duas vezes de ouro em Sesimbra.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!