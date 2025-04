O selecionador nacional, Roberto Martinez, foi recebido, este sábado, no Estádio do Marítimo pelo presidente do emblema madeirense.

“De visita à Ilha da Madeira, Roberto Martinez teve a oportunidade de conhecer de perto o coração verde-rubro do futebol madeirense. O seu roteiro incluiu passagens pelas instalações do emblemático Estádio do Marítimo, pela Sala João Paulo II, pelo Museu do clube e pelo Arquivo Adelino Rodrigues, espaços que retratam a história rica e centenária do emblema do Leão do Almirante Reis”, pode ler-se numa nota divulgada pelo Marítimo, na qual o clube dá conta da visita do selecionador nacional.

Além dos membros da direção do Marítimo, a comitiva que recebeu Roberto Martinez contou também com a presença do presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho, e de membros da sua direção.

“Num gesto simbólico de cortesia e valorização institucional, o presidente Carlos André Gomes ofereceu ao Selecionador Nacional uma camisola oficial do Marítimo, personalizada com o seu nome”, apontou ainda o emblema verde-rubro, salientando o “espírito de hospitalidade que caracteriza o clube”.