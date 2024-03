Roberto Martínez divulgou há instantes a convocatória para os dois compromissos amigáveis que se aproximam e existem várias surpresas, nomeadamente a inclusão do portista Francisco Conceição e do vimaranense Jota Silva. A lista é maior do que o normal e inclui 32 futebolistas.

Eis os convocados:

Guarda-redes - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);

Defesas - João Cancelo (FC Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), João Mário (FC Porto), Diogo Dalot ( Manchester United), Raphael Guerreiro (FC Bayern Munich), Nuno Mendes (PSG), Diogo Leite (Union Berim), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers) e Danilo Pereira (PSG);

Médios - João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (SL Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Otávio Monteiro (Al Nassr), Vitinha (PSG), Matheus Nunes (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City);

Avançados - Francisco Conceição (FC Porto), Jota Silva (Vitória SC), Francisco Trincão (Sporting CP), Bruma (SC Braga), Rafael Leão (AC Milan), João Félix (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) e Gonçalo Ramos (PSG).

Portugal defronta a Suécia a 21 de março, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois desloca-se a Liubliana para jogar com a Eslovénia.