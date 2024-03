O trajeto de Roberto Martínez ao serviço de Portugal tem sido feito de vitórias. Começou a 23 de março do ano passado, com um triunfo (4-0) sobre o Liechtenstein, e não mais parou de ganhar. Portugal marcou 41 golos e sofreu apenas quatro. Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM.

Em destaque está também o Marítimo, que travou o Benfica no andebol. Os verde-rubros estiveram em grande plano, ontem, frente ao conjunto encarnado. O empate (34-34) frente ao 2.º classificado premeia a atitude dos pupilos de Paulo Fidalgo. Madeira SAD protagoniza hoje na Luz um duelo entre candidatos

