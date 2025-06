O Marítimo anunciou há instantes, através de comunicado, que um representante do grupo investidor vai estar representando na Assembleia Geral do próximo dia 18 de julho.

Adiantou ainda que nos próximos dias vai divulgar todos os pormenores “passíveis de serem tornados públicos nesta fase”, sobre a proposta de aquisição que tem em mãos.

Eis o comunicado integral:

“O Club Sport Marítimo informa todos os seus estimados sócios que a Assembleia Geral para apresentação, discussão e votação da alienação do capital da SAD do Club Sport Marítimo a um Investidor, será realizada no próximo dia 18 de julho de 2025, conforme convocatória publicada no passado dia 26.

No âmbito da parceria estratégica que se pretende estabelecer com o grupo investidor, entendeu esta direção que a presença de um seu representante na Assembleia Geral era fundamental para apresentar aos nossos associados, quem ao longo dos próximos anos poderá estar connosco a desenhar o futuro de sucesso da nossa Instituição. Este nosso desejo teve correspondência por parte do investidor e embora houvesse condições de realizar a AG em Junho, razões de agenda por parte do grupo investidor levam a que a referida reunião magna, só seja possível realizar a 18 de Julho de 2025.

Mais informamos que muito em breve iremos facultar no nosso website todas as informações passíveis de serem tornadas públicas nesta fase, para que os nossos associados possam analisar, questionar e ficar informados, para tomarem a sua decisão em consciência e de acordo com aquilo que entendem ser os melhores destinos para a nossa Instituição.

Este será um momento de grande importância para o futuro institucional e desportivo do clube, pelo que apelamos à presença e participação de todos os sócios, num espírito de união, transparência e compromisso com o futuro do Club Sport Marítimo.”