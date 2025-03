Felicidade sim, mas sem euforias. João Silva admite ao JM que sentiu “boas sensações” na primeira prova do regional de ralis. “Achei que dependíamos só de nós para conquistar a vitória”, vincou. Antevê, no entanto, que os adversários “vão ter margem de progressão” e as dificuldades serão maiores.

Estamos a falar, naturalmente, do arranque da temporada 2025 do Campeonato da Madeira de Ralis, ao vencer de forma categórica o Rali do Marítimo - Município de Machico.

Já no futebol, enquanto que no Nacional, a qualidade de Tiago Margarido está a despertar muita cobiça: o técnico tem estado a ser cogitado por clubes e empresários mas está preso, contratualmente, até o final da próxima época, no Marítimo Borukov está fora das soluções de Ivo Vieira.

Saiba ainda que a Festa do futebol feminino movimentou 180 atletas.

