Recurso do presidente do Sporting pela suspensão de 51 dias dá entrada no TAD

O recurso submetido pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas, face à suspensão de 51 dias aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já deu entrada no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

Fonte ligada ao processo confirmou hoje à agência Lusa a receção por parte daquela entidade jurisdicional da contestação apresentada pelo líder dos campeões nacionais, acrescida de uma providência cautelar, que produzirá efeitos suspensivos até à decisão do TAD.

Em 05 de abril, um dia depois de o CD da FPF ter anunciado 51 dias de suspensão e uma multa de 8.568 euros para Frederico Varandas, que ficaria castigado até ao fim da I Liga, fonte do Sporting assegurou à Lusa que o clube iria recorrer dessa punição para o TAD.

Em causa estão declarações do dirigente, que tinha visado a arbitragem numa entrevista ao canal do clube, em fevereiro, com o órgão disciplinar federativo a puni-lo por “lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa”, na sequência de uma participação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).

A decisão do CD teve a circunstância atenuante “de bom comportamento” de Frederico Varandas, o que reduziria a suspensão de 68 para 51 dias, tal como a respetiva coima.