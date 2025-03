Rampa da Ponta do Sol: Alteração no horário da segunda subida oficial

Está na estrada a primeira prova de automobilismo de 2025 na Madeira. A Rampa da Ponta do Sol já decorre com as subidas oficiais, e o campeão Dinarte Nóbrega, ao volante de um LBS RX01, registou o melhor tempo até ao momento: 3:29.657 minutos. O piloto foi 5,602 segundos mais rápido do que Gregório Faria (AG 1000), segundo classificado, e 6,666 segundos mais veloz do que João Silva, que fechou o pódio provisório num Skoda Fabia Rally2.

Entretanto, Paulo Mendes enfrentou problemas na embraiagem e não conseguiu arrancar para a primeira subida oficial. Face à avaria, optou por abandonar a prova. Em consequência deste contratempo, a organização decidiu alterar o horário da segunda subida oficial, que passou das 13h50 para as 14h00.

Pode acompanhar os tempos online aqui.