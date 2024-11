No âmbito da realização do evento desportivo “Rally Madeira Legend 2024” a Câmara Municipal do Funchal informa que será necessário proceder às seguintes alterações rodoviárias:

PARTIDA E CHEGADA

Das 17h00 às 19h30 do dia 15.11.2024 (sexta) e das 12h00 às 12h30 do dia 17.11.2024 (domingo), fica condicionada a circulação rodoviária na Avenida Dr. Sá Carneiro, Rotunda Dr. Sá Carneiro e faixas sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

SLALOM – 17.11.2024 (DOMINGO) DAS 12H30 ÀS 17H00

ALTERAÇÕES RODOVIÁRIAS TEMPORÁRIAS

Fica interrompida a circulação rodoviária na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Largo dos Varadouros, Rua 5 de Outubro a sul da Ponte do Bettencourt e Rua do Visconde de Anadia a sul da Ponte do Mercado, com exceção aos moradores;

Fica condicionada a circulação rodoviária nas vias de trânsito sul da Avenida Arriaga, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro a sul da Avenida Arriaga e Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, com exceção à passagem de táxis e acesso aos parques de estacionamento do Marina Shopping e Galerias de São Lourenço;

A circulação na Rua dos Tanoeiros e na Travessa da Malta, será realizada no sentido inverso, com saída em direção à Ponte do Bettencourt;

Os veículos que saem do parque de estacionamento Almirante Reis, serão encaminhados para a Rua da Casa da Luz ou Rua D. Carlos I.

TRANSPORTES PÚBLICOS

As carreiras da zona oeste circulam até à Rotunda do Infante ou Rua Dr. Brito Câmara e realizam as viagens de regresso pela Avenida do Infante (antiga Escola Cristóvão Colombo) ou Rua Dr. Brito Câmara (paragem Plaza Madeira). As carreiras da SIGA/Rodoeste podem optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao Terminal do Campo da Barca e vice-versa;

As carreiras da zona norte circulam na Rua 5 de Outubro e podem efetuar inversão de marcha na Ponte Nau Sem Rumo ou Ponte do Bettencourt e efetuam términus ao longo da Rua 31 de Janeiro, a norte da Ponte do Bettencourt;

As carreiras da zona este circulam na Rua do Visconde de Anadia, efetuam inversão de marcha na Ponte do Mercado e seguem em direção à Rua do Oudinot, Rua da Infância ou Rua do Hospital Velho, onde efetuam o início e fim de viagem. Quanto às carreiras da SIGA/CAM, podem ainda optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao Edifício 2000 ou efetuar o início e fim de viagem na Rua do Visconde de Anadia (paragem junto ao C.C. Anadia);

Os horários de funcionamento e trajetos alternativos deverão ser consultados no website https://siga.madeira.gov.pt/.