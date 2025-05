Rali de São Vicente com 49 inscritos

A XVII edição do Rali Município de São Vicente foi oficialmente apresentada na tarde desta segunda-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

Com uma extensão total de 150,1 km, dos quais 77,48 km são em troços cronometrados, esta edição apresenta a melhor lista de inscritos do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, reunindo 49 participantes, 11 dos quais são naturais do concelho de São Vicente. A prova deste ano introduz várias alterações significativas, destacando-se, pela primeira vez, a realização das verificações técnicas na Escola Agrícola da Madeira.

Pode conferir a lista de inscritos aqui.

A primeira Prova Especial de Classificação, que se realiza na freguesia de Ponta Delgada, teve o seu horário de partida alterado e está agora agendada para as 20h45. No sábado, a estrutura da prova também apresenta novidades, as viaturas passarão primeiro pelo pódio, junto à Câmara Municipal e São Vicente, e só depois seguirão para o parque de assistências. Além disso, a segunda PEC sofrerá uma alteração de percurso, passando a realizar-se no troço Rosário - Grutas.

O vice-presidente da Câmara Municipal, Fernando Góis, destacou a importância do rali para a economia local, sublinhando o impacto positivo na promoção do concelho e na elevada taxa de ocupação durante o evento. Referiu também que se trata de um rali realizado exclusivamente dentro dos limites do município, com a particularidade de manter todos os acessos desbloqueados, permitindo a mobilidade entre as três freguesias ao longo das provas.

Pode conferir o programa do Rali aqui.

O autarca aproveitou ainda para agradecer aos pilotos, todos os envolvidos na organização e logística, garantindo que o município continuará a apoiar o evento, sempre com foco na segurança, considerando-o um dos melhores do campeonato.

A edição deste ano reforça o compromisso com a sustentabilidade ambiental, nomeadamente através da redução do uso de manga plástica. Tendo a segurança como prioridade, a organização apela a todos os adeptos da modalidade que colaborem e cumpram rigorosamente as indicações da organização, da PSP e dos agentes destacados no terreno.

Esta que é a terceira prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira vai para a estrada já neste fim de semana, nos dias 9 e 10 de maio.