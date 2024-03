Assista agora a vários momentos da passagem dos carros pela Matur no Rali de Machico.

A dupla Miguel Nunes/João Paulo, no Skoda Fabia R5 Evo, foi a mais rápida da 2.ª PEC, Matur – NP Publicidade 1, tendo feito um tempo de 4:06.9. Os segundos melhores, com 4:07.5, foram João Silva/Luís Rodrigues (Skoda Fabia Rally2 Evo); e, em terceiro, Miguel Caires/João Miguel Sousa (Skoda Fabia) com 4:11.0.

Neste momento, está em curso a ‘Maiata 2’.