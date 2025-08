Está a ser um último dia de Rali da Madeira bastante azarado. Um acidente a envolver o carro de Alex Español, piloto que liderava as contas da Peugeot Rally Cup e também nas duas rodas motrizes obrigou a uma nova interrupção, desta vez na segunda passagem pelo traçado da Calheta.

Recorde-se que, este sábado, apenas foram concluídas duas classificativas – Ponta do Sol 1 e Rosário 1 –, ao passo que as restantes foram interrompidas prematuramente devido a despistes que obrigaram à entrada das equipas de socorro no troço.

No caso da Calheta, ambas as passagens foram suspensas, primeiro devido à saída de estrada de Paulo Neto, na zona da Maloeira, e agora na sequência de um acidente com Alex Español. Em todos os casos – Calheta 1, Ponta do Sol 2, e Calheta 2 – as classificativas foram anuladas, o que significa que os pilotos que ainda não tinham saído para a estrada seguiram para a prova seguinte em troço alternativo.

Entretanto, a organização do Rali da Madeira já confirmou que a última classificativa do programa, a segunda passagem pelo Rosário, está atrasada. A hora de início foi reagendada para as 17h40.