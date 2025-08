À semelhança do que já tinha acontecido na primeira passagem, Simone Campedelli voltou a ser o mais rápido no traçado que liga a Madalena do Mar ao Paul da Serra.

O italiano concluiu a classificativa da Ponta do Sol 2 com um tempo de 9:42.6, seguido de Diego Ruiloba (9:45.4), e de Miguel Nunes (9:47.4). João Silva, que estava a apenas 1,9 segundos do líder, perdeu terreno para o espanhol. A diferença está agora nos 5,8 segundos, quando faltam apenas duas classificativas.