A Câmara Municipal do Funchal revelou hoje que, devido à realização da prova Rali da Madeira 2025, torna-se necessário proceder às seguintes alterações rodoviárias:

De 26 de julho (sábado) a 3 de agosto (domingo), a doca de estacionamento reservada a Táxis (Letra T) localizada na Rua Jerónimo Dias Leite, ficará limitada a apenas um veículo. A restante área da doca será reservada aos veículos afetos à organização do evento.

Das 21h30 do dia 30 de julho (quarta) às 20h00 do dia 02 de agosto (sábado):

Das 00h00 do dia 31 de julho (quinta) às 21h30 do dia 02 de agosto (sábado):

Das 21h00 às 23h30, fica interrompida a circulação rodoviária na Avenida Calouste Gulbenkian, a sul da Rotunda dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Túnel Dr. Sá Carneiro, Rotunda Dr. Sá Carneiro, Avenida Dr. Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Avenida Arriaga via sul, Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro a sul da Avenida Arriaga, Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, Largo dos Varadouros, Praça da Autonomia, Rua 5 de Outubro e Rua 31 de Janeiro a sul da Ponte do Bettencourt, Rua do Visconde de Anadia e Rua Brigadeiro Oudinot a sul da Ponte do Mercado, Rua dos Profetas, Rua da Casa da Luz, Rua D. Carlos I a oeste da Rua dos Barreiros, Rua Artur de Sousa “Pinga” e Rua José da Silva “Saca”.

Das 21h00 às 23h30, fica condicionada a circulação rodoviária na Rua 5 de Outubro a sul da Ponte do Bom Jesus; Rua Visconde de Anadia a sul da Rua João de Deus, exceto acesso local e transportes públicos; Rua Carvalho Araújo, Rotunda Harvey Foster e Túnel de acesso ao Porto do Funchal, excesso para acesso ao Porto, unidades hoteleiras e moradores; a circulação na Rua dos Tanoeiros funcionará no sentido inverso, em direção à Ponte do Bettencourt.

Das 21h00 às 23h30:

As restrições à circulação rodoviária aplicam-se aos transportes turísticos, pelo que estão autorizados a:

Das 21h00 às 23h30, ficam desativadas as praças de táxis localizadas na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Largo dos Varadouros, Rua José da Silva “Saca”, Rua da Casa da Luz e Rua Jerónimo Dias Leite.

Das 14h00 às 23h30, fica proibido o estacionamento nas docas de estacionamento da Avenida Dr. Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Rua Artur Sousa “Pinga” e Rua José da Silva “Saca”, com exceção das docas de transportes públicos em que a proibição vigora entre as 21h00 e as 23h30.

Das 20h00 às 23h30, fica proibido o acesso aos parques de estacionamento do Almirante Reis, Edifício Marina Shopping, Galerias São Lourenço, São João (2000) e da Praça CR7.

Das 08h00 às 16h00, a circulação rodoviária na Estrada Municipal do Chão da Lagoa será realizada apenas no sentido ascendente.

Das 14h00 às 21h30, fica interrompida a circulação nos arruamentos já referidos no Ponto 4.1., adicionando-se o Túnel Eng.º Jaime Ornelas Camacho, a Avenida Calouste Gulbenkian a sul da Calçada da Cabouqueira, os ramais de saída da Rua das Maravilhas em direção à Rua de São João e a Rua dos Ferreiros, segmento entre o Largo Severiano Ferraz e a Rua Marquês do Funchal.

Das 14h00 às 21h30, fica condicionada a circulação rodoviária nos arruamentos já referidos no Ponto 4.2., adicionando-se, a circulação na Calçada da Cabouqueira que irá funcionar no sentido inverso ao habitual, encaminhando os condutores para a Rua dos Ilhéus e a circulação na Rua Francisco Franco “Escultor” que irá permitir a circulação nos dois sentidos para acesso aos lugares de estacionamento reservado.

Das 14h00 às 21h30, mantêm-se as alterações descritas no Ponto 4.3., com exceção das carreiras que descem a Estrada de São João, as quais passam a efetuar a inversão de marcha na Rotunda de São João, a norte do posto de abastecimento.

Das 14h00 às 21h30, mantêm-se as alterações descritas no Ponto 4.4.

Das 14h00 às 21h30, mantêm-se as desativações descritas no Ponto 4.5.

Das 14h00 às 21h30, mantêm-se as alternativas descritas no Ponto 4.8., adicionando-se as seguintes:

Das 17h00 às 20h00, fica interrompida a circulação rodoviária na Avenida Arriaga (faixa sul), Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro a sul da Av. Arriaga e vias sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, sentido oeste-este, entre a Rotunda Dr. Sá Carneiro e a Praça da Autonomia, mantendo-se a normal circulação nas rotundas e nas vias de trânsito norte.

Das 17h00 às 20h00, as carreiras da zona oeste circulam até à Rotunda do Infante ou Rua Dr. Brito Câmara, retomando as viagens de regresso na Avenida do Infante (Escola Cristóvão Colombo) ou na Rua Dr. Brito Câmara (paragem Plaza Madeira). As carreiras da Rodoeste podem optar por efetuar términus na paragem do Parque de Santa Catarina ou utilizar a Via 25 de Abril até ao terminal do Campo da Barca e vice-versa.

Das 16h00 às 20h00, fica proibido o estacionamento nas docas de estacionamento da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

Deverá ser utilizada a Via 25 de Abril, Avenida do Infante e Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses sentido este-oeste.