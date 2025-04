Bom dia!

Miguel Nunes está satisfeito com o rendimento do Skoda Fabia RS, que lhe permitiu ganhar o Rali de Santana. Ao JM, o piloto mostra-se prudente. Promete acelerar, mas primeiro quer conhecer melhor a viatura. “O carro é bastante diferente do anterior e temos de ter alguma paciência”, avisa.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda os pequenos atletas que enchem São Vicente. Torneio infantil regressa em peso com 900 praticantes entusiasmados com quatro dias de intensa competição.

Saiba ainda que Nacional abre as portas da Choupana. Encontro de sábado à tarde, contra o Gil Vicente, vai ser de entrada livre. A ideia é reforçar o apoio do público num jogo que pode arrumar a manutenção.

Na II Liga, equipa com menos pontos fora joga nos Barreiros. Mafra só venceu uma vez na condição de visitante.

Já na Liga dos Campeões, Arsenal e Inter avançam para as meias. Ingleses e italianos seguraram vantagem perante Bayern e Real.

