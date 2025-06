A seleção feminina portuguesa de futebol vai lutar para “conseguir os três pontos” diante da Bélgica, no último jogo do Grupo A3 da Liga das Nações, mesmo sabendo que um empate serve para evitar a despromoção direta.

A partida disputa-se no Estádio do Marítimo, no Funchal, na terça-feira, a partir das 18h00.

“Sabemos que a Bélgica é uma equipa perigosa, que também quer muito estes três pontos. Têm uma avançada muito forte [Tessa Wullaert], mas nós já estamos a trabalhar em como pará-la”, revelou Fátima Pinto, aos jornalistas, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.

A jogadora madeirense, que representa o Sporting, falou à imprensa momentos antes do primeiro treino na Madeira, de preparação para o duelo com o conjunto belga, mostrando-se feliz pela oportunidade de jogar em frente aos seus conterrâneos.

“É muito importante trazer o futebol para cá também. Estamos numa ilha lindíssima e espero que o estádio dos Barreiros também esteja lindo e cheio de pessoas no dia de jogo”, notou Fátima Pinto.

A outra madeirense entre as convocadas, Telma Encarnação, que atua igualmente no Sporting, também falou em nome do grupo orientado por Francisco Neto, salientando que a equipa tem “trabalhado muito” e com foco em vários esquemas táticos.

“Treinamos todos os sistemas que o treinador pede e vamos preparadas, seja qualquer for o sistema, para buscar os três pontos, quer seja em ‘4x4x2’ ou em ‘3x5x2’”, analisou Telma.

A seleção nacional recebe na terça-feira a Bélgica (à qual ganhou por 1-0, em fevereiro, em Heverlee), em jogo com início às 18:00, no estádio do Marítimo, no Funchal, da sexta e última jornada do Grupo A3 da Liga das Nações de 2025, sob arbitragem da sueca Tess Olofsson.

Portugal, que ocupa o terceiro lugar do Grupo A3, com quatro pontos, e Bélgica, quarta e última colocada, com três, medem forças num embate que vai decidir quem segue para um play-off de manutenção com um dos segundos colocados da Liga B, ao passo que o último classificado é despromovido de escalão.

A Espanha, que goleou na sexta-feira as belgas, por 5-1, lidera o agrupamento, com 12 pontos, à frente da Inglaterra, segunda posicionada, com 10, numa competição em que apenas o primeiro classificado de cada uma das quatro ‘poules’ qualifica-se para a ‘final four’, enquanto o segundo garante a permanência na Liga A.