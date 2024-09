Presidente do Marítimo pede “atitude e ação” para alcançar subida de divisão

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, pediu hoje “atitude e ação” para ultrapassar a “adversidade” e devolver o clube, da II Liga portuguesa de futebol, ao primeiro escalão, apelando aos sócios que continuem “unidos”.

À margem das comemorações do 114° aniversário do clube, que decorreram hoje na zona histórica do Almirante Reis, no centro do Funchal, e no complexo desportivo, em Santo António, o líder dos insulares lembrou que “nenhum campeonato é ganho à quinta jornada”, manifestando confiança de que o grupo vai dar a volta ao mau momento.

“Toda a equipa está consciente que tem de inverter estes resultados”, para depois elogiar o treinador Silas e a sua equipa técnica, que considera “altamente capacitada”, acrescentando que a II Liga é uma prova de “regularidade”.

Em dia de festa, Carlos André Gomes realçou ainda que “o Marítimo é muito mais do que futebol”, mas lembrou que estar na segunda divisão “prejudica muito todo o ecletismo do clube”, uma vez que as receitas são menores.

Sobre a questão financeira, o presidente dos ‘verde-rubros’ disse também que aguarda aprovação, pela Câmara Municipal do Funchal, da licença de utilização do estádio, que vai permitir uma “fonte de receita” para projetar o “futuro com mais calma”.

O Marítimo defronta no sábado o Pevidém, do Campeonato de Portugal, em partida a contar para segunda eliminatória da Taça de Portugal, no Parque de Jogos Albano Coelho Lima, com início agendado para as 14:00.

Na II Liga portuguesa de futebol, decorridas cinco jornadas, os madeirenses ocupam o 14.° lugar, com cinco pontos, os mesmos de Chaves, Mafra e Portimonense.

Na próxima ronda, o Marítimo visita a União de Leiria, no dia 29 setembro, às 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, casa emprestada da formação leiriense, que não pode usar o seu recinto devido ao mau estado do relvado.