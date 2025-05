Roberto Martínez anunciou esta terça-feira a convocatória da Seleção Nacional para a fase final da Liga das Nações.

Entre as novidades, destaca-se a chamada de Rodrigo Mora e o regresso de Pedro Gonçalves, ao passo que Geovany Quenda fica de fora dos convocados.

Portugal estreia-se na final four desta edição da Liga das nações no dia 4 de junho, em Munique, frente à Alemanha. Na outra eliminatória defrontam-se Espanha e França. A final e o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares serão disputados no dia 8.

Confira os 27 convocados por Roberto Martínez:

Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Silva e José Sá;

Defesas: Diogo Dalot, Nélson Semedo, Nuno Mendes, Nuno Tavares, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, António Silva e Renato Veiga;

Médios: João Palhinha, Rúben Neves, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Gonçalves e Bernardo Silva;

Avançados: João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rodrigo Mora, Rafael Leão, Diogo Jota, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo.