Portugal perde com Brasil e falha final do Mundial de futebol de praia

Portugal falhou hoje o acesso à final do Campeonato do Mundo de futebol de praia, ao perder com o Brasil por 4-2, em jogo das meias-finais, disputado em Victoria, nas Ilhas Seicheles.

A seleção lusa inaugurou o marcador aos oito minutos, por intermédio de Bernardo Lopes, tendo o Brasil dado a volta ao resultado com tentos de Thanger (13) e Filipe (16).

Aos 19 minutos, André Lourenço colocou o resultado em 2-2, mas os golos de Rodrigo (28) e Catarino (32) empurraram a equipa portuguesa, atual campeã da Europa e vencedora em três ocasiões do Mundial (2001, 2015 e 2019, as duas últimas sob a égide da FIFA), para o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares frente ao Senegal, no domingo.

O Brasil, seis vezes campeão desde de que a prova passou a ser organizada pela FIFA, vai encontrar na final a seleção da Bielorrússia, que hoje se impôs por 5-2 ao Senegal, na outra meia-final da competição.