O encontro da final da Liga das Nações de futebol entre Portugal e Espanha vai seguir para prolongamento, depois de se ter registado uma igualdade 2-2 no final dos 90 minutos regulamentares, em Munique, Alemanha.

A Espanha chegou ao intervalo a vencer já por 2-1, adiantando-se aos 21 minutos, por Zubimendi, e voltando para a frente do marcador com um golo de Oyarzabal, aos 45, a responder ao tento do empate de Nuno Mendes, aos 26.

Cristiano Ronaldo, aos 61 minutos, voltou a igualar a contenda, num golo que ditou o empate no tempo regulamentar e a decisão desta quarta edição da Liga das Nações no tempo extra.