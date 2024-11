O Sporting venceu o Estrela da Amadora em Alvalade, por 5-1, num encontro onde o sueco Gyökeres esteve em evidência ao apontar quatro golos e no dia em que o Manchester United oficializou Rúben Amorim como novo treinador.

Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM, onde em destaque está também o Marítimo, com o treinador Rui Duarte a querer trabalho e princípios. O técnico verde-rubro deseja uma equipa com capacidade de trabalho, no sentido de vencer o Penafiel, hoje, nos Barreiros.

Já na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo ficou em branco no empate com Jorge Jesus. Al Nassr e Al Hilal registaram uma igualdade a uma bola, sem golos do madeirense.

E, no basquetebol, o CAB continua sem vitórias na Liga Feminina. O conjunto madeirense ainda não conseguiu ganhar e, ontem, perdeu frente à Sanjoanense. Já os masculinos, venceram e lideram provisoriamente.

