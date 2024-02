Bom dia!

O conjunto da Ponta do Sol sagrou-se campeão regional de futsal, mas não quer ficar por aqui. Segue-se a Taça da Madeira e o play-off de subida aos nacionais, onde a equipa quer ser bem sucedida, revela ao Jornal o treinador André Silva.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o atletismo. Lançadores regionais conquistam medalhas. Comitiva madeirense arrecadou uma dezena de ‘metais preciosos’, com destaque para o título nacional conquistado por Mariana Pestana.

Quanto ao futebol, Laura Luís é a madrinha do São Vicente Cup e André Moreira não vê penálti no Mafra-Marítimo.

Saiba ainda que madeirenses vão a jogo na seleção feminina. Bárbara Santos espreita a primeira internacionalização no duelo de hoje com a Coreia do Sul. Telma Encarnação e Fátima Pinto estão também convocadas.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira.