O Ponta do Sol Cup terá esta segunda-feira o dia de todas as decisões.

Hoje, no terceiro e penúltimo dia de competição, jogaram-se as respetivas eliminatórias e meias-finais, com a alegria, convívio e fair-play a serem notas dominantes.

Para além dos jogos, referência para a batalha de guarda-redes, onde os talentosos guarda-redes estiveram em ação para demonstrar as suas habilidades e reflexos numa competição cheia de emoção. Os jovens atletas empenharam-se ao máximo na iniciativa, com o muito público presente a testemunhar momentos de pura adrenalina e talento, com o público a puxar pelos jovens atletas.

De resto, refira-se que a entrega de prémios esta segunda-feira, decorrerá às 14 horas. Para além dos prémios aos jogadores e equipas, a organização anunciou que será eleita a melhor claque do torneio, tendo como objetivo reconhecer “a paixão, criatividade e espírito desportivo” das claques.