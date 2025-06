FC Porto esteve a vencer, mas permitiu a reviravolta do Inter Miami, de Lionel Messi e companhia (2-1) e complica contas no Mundial de Clubes. Benfica defronta hoje modesto Auckland City (17h00, TVI).

Esta é a notícia em destaque na Capa de Desporto do Jornal, que realça ainda, no andebol, que Vítor Rodrigues vai liderar administração do Madeira SAD. Atual adjunto do Académico é o nome proposto para suceder a Ricardo Pestana.

No basquetebol, Portugal com derrota no arranque do Europeu. Lusas, com a madeirense Maria João Correia, perderam frente à Bélgica (81-52).

No Nacional, médio Bruno Costa rescinde contrato.

No Marítimo, verde-rubros ainda sem reforços. Pré-época arranca dentro de dez dias e plantel ainda não foi apetrechado.

No Futebol jovem, já rola a bola no Camacha Cup. Torneio decorre até domingo juntando mais de mil jovens.

