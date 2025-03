Paulo Fonseca suspenso por nove meses

Paulo Fonseca, treinador do Lyon, foi suspenso por nove meses e proibido de entrar no balneário até setembro pela Comissão de Disciplina da Liga de Futebol Profissional de França.

O técnico português sofreu a pesada sanção após ter encostado a cabeça ao árbitro Benoît Millot, durante o Lyon-Brest (2-1), do último domingo, para a Liga francesa.

Paulo Fonseca não gostou que o árbitro fosse chamado ao VAR, já nos descontos, para verificar um eventual penálti contra sua equipa e acabou expulso por protestos, seguindo-se então o encostar de cabeças.

Para além do castigo federativa, Paulo Fonseca, que completa hoje 52 anos, também deverá ser sancionado pelo Lyon.

De resto, a ação do técnico luso foi mesmo alvo de críticas por parte da ministra francesa do Desporto e do presidente da Federação Francesa de Futebol.