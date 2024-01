Patinagem: Madeirenses ajudam Portugal a qualificar-se nas estafetas mistas dos Jogos da Juventude de inverno

A verde-rubra Francisca Henriques também manifestou esperança num bom desempenho na terça-feira, numa prova “mais dura e desafiante fisicamente”.

No setor masculino, Manuel Piteira e Martim Vieira mostraram-se satisfeitos por terem melhorado os recordes pessoais, e estão confiantes para a prova dos 1.500 metros.

No esqui, Emeric Guerillot e Nahia Vieira da Fonte voltaram a competir nas pistas do Jeongseon High 1 Ski Resort, na prova de combinado alpino, que terminaram na 26.ª e 31.ª posição, respetivamente.

Na competição masculina, Emeric Guerillot foi 26.º da geral, depois de ter sido 37 no Super G, com 57,80 segundos, e 26.º no Slalom, com 58,80, o que lhe deu o tempo final de 1.56,60 minutos, na soma das duas disciplinas, mais 7,14 segundos do que o vencedor, o britânico Zak Carrick-Smith.

“A primeira corrida foi boa em termos de velocidade, a neve estava dura, o que eu realmente gosto. No Super G dei o meu melhor, mas o tempo ficou um pouco longe. Para o Slalom, estava mais atrás e o percurso encontrava-se danificado, mas recuperei do meu atraso fazendo uma prova cuidadosa. Amanhã [terça-feira] é dia de descansar e recomeçarei depois de amanhã no slalom gigante”, disse.

Nahia Vieira da Fonte terminou a competição feminina no 31.º lugar, fazendo 1.03,22 no Super G (47.ª posição) e 1.02,29 no Slalom (32.ª posição), o que lhe deu o tempo final de 2.05,51 minutos, mais 17,55 segundos do que a vencedora, a austríaca Maja Waroschitz.

No final da prova, Nahia Vieira da Fonte, que volta a competir na terça-feira, mostrou-se satisfeita por ter conseguido melhorar o Super G, prova na qual foi 48.ª e penúltima no domingo.

“Hoje senti-me melhor, consegui melhorar o meu SuperG, sobretudo no muro. O slalom foi muito complicado, havia buracos enormes na pista, foi complicado, lutei e consegui chegar ao fim”, disse.

Na terça-feira, os patinadores de velocidade disputam a prova dos 1.500 metros, enquanto Nahia Vieira da Fonte compete em Slalom Gigante.

Portugal está representado por seis atletas, a maior comitiva de sempre, nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon2024, na Coreia do Sul, que decorrem entre 19 de janeiro e 02 de fevereiro.