Portugal conquistou um total de 15 medalhas, este fim de semana, no decurso do europeu de Patinagem de Velocidade. ‘Patinagem madeirense brilha na Bélgica’ a manchete da segunda capa do JM, dedicada ao Desporto e que coloca em evidência a prestação dos atletas da Madeira.

Destaque, no topo da página, para o Atletismo. ‘Cristina e Afonso regressam a casa com dever cumprido’ é o título com fotos dos dois atletas.

Outro destaque: ‘Humberto Fernandes gostou do que viu no 10.º Intermunicípios’, uma conversa com o técnico no rescaldo da competição.

O JM continua a acompanhar a preparação do Nacional para a nova época e tem a novidade de que ‘Extremo argentino reforça ataque dos alvinegros’.

No Marítimo, ‘Lucas Silva despede-se com gratidão’.

Há mais notícias no interior da edição, bem como no JM Online. Boa leitura!